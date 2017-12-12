В Коврове перед судом предстанет «ювелирная» воровка

В Коврове перед судом предстанет «ювелирная» воровка. По данным следствия, 25-летняя девушка, работая в одном из ювелирных салонов, с мая по июль текущего года, похищала из магазина золотые украшения. Ущерб составил более 390 тысяч рублей. Краденое она сдавала в ломбарды, а деньги тратила на личные нужды. Свой поступок девушка объяснила финансовыми трудностями.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Автор: Владимирская служба новостей