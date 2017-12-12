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Новости
12.12.2017 12:13

В парке Загородный соберутся собаки-обнимаки
В предстоящую субботу в парке «Загородный» пройдет мероприятие под названием «Собака-обнимака». Купив билет, владимирцы смогут сфотографироваться и обняться с четвероногими друзьями. В акции примут участие собаки разных пород: сибирские хаски, самоедские лайки, маламуты, терьеры, американские бульдоги, восточные овчарки и многие другие. Все собранные деньги пойдут на покупку новогодних подарков воспитанникам из детского дома им. К. Либкнехта. Акции «Собака-обнимака» пройдет 17 декабря с 12:00 до 14:00.
Кроме того, к акции приурочен и фотоконкурс. До 15 декабря необходимо загрузить новогодние или зимние фото своих собак в группу во «Вконтакте». Победителей наградят ценными подарками. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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