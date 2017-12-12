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12.12.2017 10:32
За сутки в регионе погибли два пешехода
Накануне в регионе погибли два пешехода. Обе смертельные аварии произошли в Гусь-Хрустальном районе. В первом случае под колеса автобуса попал 57-летний мужчина, который шел по проезжей части, без световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
В другом ДТП сбитым оказался 82-летний пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте. Полученные травмы оказались для него смертельными.
Автор: Владимирская служба новостей