За сутки в регионе погибли два пешехода

Накануне в регионе погибли два пешехода. Обе смертельные аварии произошли в Гусь-Хрустальном районе. В первом случае под колеса автобуса попал 57-летний мужчина, который шел по проезжей части, без световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В другом ДТП сбитым оказался 82-летний пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте. Полученные травмы оказались для него смертельными.

Автор: Владимирская служба новостей