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Новости
12.12.2017 10:11

Во Владимире задержаны серийные воры
Во Владимире задержаны серийные воры. Ими оказались двое ивановцев, 20-ти и 28-ми лет. По данным следствия, молодые люди снимали с большегрузов,  припаркованных как на улицах, так и на территориях предприятий,  аккумуляторы. На их счету порядка 7 краж. Общая стоимость ущерба составила 150 000 рублей.
Похищенное имущество они продавали, а денежные средства тратили на личные нужды.
Во время задержания было изъято три аккумулятора. 
По всем фактам были возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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