Во Владимире задержаны серийные воры

Во Владимире задержаны серийные воры. Ими оказались двое ивановцев, 20-ти и 28-ми лет. По данным следствия, молодые люди снимали с большегрузов, припаркованных как на улицах, так и на территориях предприятий, аккумуляторы. На их счету порядка 7 краж. Общая стоимость ущерба составила 150 000 рублей.

Похищенное имущество они продавали, а денежные средства тратили на личные нужды.

Во время задержания было изъято три аккумулятора.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей