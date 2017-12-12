Во Владимире открылось отделение санаторно-курортного лечения

Во Владимире открылось отделение санаторно-курортного лечения Детской городской поликлиники №1.

В бывшем детском санатории №3 на улице Стрелецкой, 29в проведены ремонтные работы и установлено новое медицинское оборудование. На эти цели из областного бюджета было направлено более 10 млн. рублей.

Отделение рассчитано на 75 мест и работает в круглосуточном режиме. Срок восстановительного лечения – от двух до трех недель, оно абсолютно бесплатное. Направление на лечение даёт участковый врач-педиатр по месту жительства.

В санатории созданы приёмное отделение, регистратура, изоляторы для больных детей, ингаляторий, фитобар, физиокабинеты и всё необходимое для учреждений подобного рода. Для лечения и реабилитации закуплены велотренажер, массажное кресло, дефибриллятор, аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии (электросон), аппарат для локального и общего ультрафиолетового облучения, пневмотахометры, кислородный коктейлер, гимнастические стенки, батут.

Кроме того, установлено современное оборудование для бальнеологического лечения – бальнеологические ванны общетерапевтического назначения, «жемчужная» ванна и ванна «Гольфстрим» с гидромассажем, а также душевые кабины с функцией гидромассажа.

В штате отделения – врачи-педиатры, педагоги, воспитатели, физиотерапевт, медицинские массажисты, инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сестры и другие специалисты.

В отделении санаторно-курортного лечения предусмотрены родительские дни, чтобы дети не чувствовали себя оторванными от дома. К услугам юных пациентов – различные кружки и творческие занятия.

Как сообщил заместитель главного врача по санаторно-курортному лечению Детской городской поликлиники №1 г. Владимира Николай Арсенин, 30 пациентов со всей области уже проходят курс восстановительного лечения. Это дети от четырех до десяти лет с перенесенными тяжелыми пневмониями и часто рецидивирующими бронхитами.





Автор: Владимирская служба новостей