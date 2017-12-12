«Тест по истории Отечества» написали 136 владимирцев

В День Героев Отечества во Владимирском госуниверситете прошла Международная акция «Тест по истории Отечества». Проверить свои знания по истории пришли 136 человек – это студенты и преподаватели ВлГУ, школьники областного центра.

Акция «Тест по истории Отечества» проводится в целях патриотического воспитания молодёжи, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан Российской Федерации. Она охватила все регионы России и около 40 зарубежных стран.

По условиям акции участникам было предложено за 40 минут ответить на 40 вопросов, в которых были отражены все исторические периоды истории России. Общая сумма баллов за тест – 40 баллов. Пользоваться учебниками, конспектами, интернетом было запрещено.

По окончании тестирования участники признались, что не все вопросы показались им лёгкими, однако эта акция определенно стимулирует их познавательный интерес к событиям отечественной истории и позволяет расширить кругозор.





Автор: Владимирская служба новостей