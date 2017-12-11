Родителям двойняшек выплатят только пособие на первого ребенка

Министр труда Максим Топилин рассказал, что при рождении двойни или тройни новое пособие на первенцев будет выплачиваться только первому ребенку. Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Он пояснил, что дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым. Топилин отметил, что новая инициатива Владимира Путина предполагает ежемесячные выплаты в течение полутора лет только на рождение первого ребенка. Выплаты на второго ребенка будут выделяться также в течение полутора лет, но уже из суммы материнского капитала. Размер выплат будет равен величине прожиточного минимума для детей в регионе. При этом получить обе выплаты смогут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе.





Автор: Владимирская служба новостей