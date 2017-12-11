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Новости
11.12.2017 15:01

Во Владимире болеют малыши до 2 лет
За прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 10 тысяч человек, 8 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадора, больше всего заболевших во Владимире, где эпидпорог превышен на 20% в возрастной категории от 0-2 лет, а также в Радужном, Кольчугинском и Муромском районах. 
По результатам лабораторного мониторинга в настоящее время эпидемическую ситуацию по  респираторным инфекциям определяют вирусы  не гриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы парагрипп и аденовирусы. Положительных находок вирусов гриппа не было.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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