Во Владимире болеют малыши до 2 лет

За прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 10 тысяч человек, 8 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадора, больше всего заболевших во Владимире, где эпидпорог превышен на 20% в возрастной категории от 0-2 лет, а также в Радужном, Кольчугинском и Муромском районах.

По результатам лабораторного мониторинга в настоящее время эпидемическую ситуацию по респираторным инфекциям определяют вирусы не гриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы парагрипп и аденовирусы. Положительных находок вирусов гриппа не было.





Автор: Владимирская служба новостей