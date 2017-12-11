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Новости
11.12.2017 13:22

Лучшим игроком "Торпедо" стал Алексей Баев
На сайте футбольного клуба "Торпедо" Владимир завершилось голосование за лучшего футболиста в летне-осенней части ФОНБЕТ - Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад».
По мнению болельщиков, лучшим стал полузащитник Алексей Баев, он набрал 40% голосов. За ним идут Илья Зинин (35%) и Иван Каратыгин (11%).
Напомним, в список претендентов попали представители команды, которые провели на поле в этом турнире не менее 1000 минут.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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