Лучшим игроком "Торпедо" стал Алексей Баев

На сайте футбольного клуба "Торпедо" Владимир завершилось голосование за лучшего футболиста в летне-осенней части ФОНБЕТ - Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад».

По мнению болельщиков, лучшим стал полузащитник Алексей Баев, он набрал 40% голосов. За ним идут Илья Зинин (35%) и Иван Каратыгин (11%).

Напомним, в список претендентов попали представители команды, которые провели на поле в этом турнире не менее 1000 минут.

Автор: Владимирская служба новостей