Сегодня – День Конституции Российской Федерации

Сегодня – День Конституции Российской Федерации. Этот основной закон страны, обладающий высшей юридической силой, был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. И россияне живут по ней уже более 20 лет.

Кстати, согласно опросу, проведенному «Левада-центром», п орядка 40% россиян никогда не читали Конституцию. Половина — читали, но либо вообще не помнят, о чем там идет речь, либо помнят довольно плохо. Каждый десятый опрошенный сказал, что довольно хорошо знает содержание Основного закона страны. При этом две трети добавили, что знают о том, что 12 декабря в стране отмечается День Конституции.

Автор: Владимирская служба новостей