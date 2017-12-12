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12.12.2017 08:09

Сегодня – День Конституции Российской Федерации
Сегодня – День Конституции Российской Федерации. Этот основной закон страны, обладающий высшей юридической силой, был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. И россияне живут по ней уже более 20 лет. 
Кстати, согласно опросу, проведенному  «Левада-центром», п орядка 40% россиян никогда не читали Конституцию. Половина — читали, но либо вообще не помнят, о чем там идет речь, либо помнят довольно плохо. Каждый десятый опрошенный сказал, что довольно хорошо знает содержание Основного закона страны. При этом две трети добавили, что знают о том, что 12 декабря в стране отмечается День Конституции.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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