Из Ростова-на-Дону с двумя победами

Волейбольный клуб «Владимир» после переезда в Ростов-на-Дону в прошедший «уик-энд» 9 и 10 декабря провел две встречи с местным «Ростов-Волей».

Для владимирских волейболистов, набравших по ходу чемпионата хороший ход, эти игры не принесли серьезных проблем. Одержаны две победы, как говорится «на классе» 3:0 (25:17, 25:12, 25:22) и 3:0 (25:14, 25:13, 28:26), что позволило увеличить отрыв ВК «Владимир» от основных преследователей в турнирной таблице.

В Южно-Сахалинске «Технолог-Белогорье» и «Кристалл», одни из основных соперников наших спортсменов за места в четверке, дающей право играть в главном финале за 1-6 места высшей лиги «Б», в прошедшие выходные проиграли по две игры:

«Подмосковье» - «Технолог-Белогорье» 3:0 (25:14, 25:14, 25:17)

3:0 (25:17, 25:22, 25:19)

«Элвари-Сахалин» - «Кристалл» 3:0 (25:23, 25:23, 25:23)

3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:16).

Четыре домашние победы позволили сахалинским волейболистам включиться в борьбу за место в заветной четверке. 12 и 13 декабря им предстоят игры на своей площадке с лидером турнира - одинцовским «Подмосковьем».

Выездной тур для ВК «Владимир» продолжается. Следующим соперником владимирцев станет команда «Динамо» из Краснодара, замыкающая турнирную таблицу чемпионата. Игры состоятся 12 и 13 декабря в столице Краснодарского края.

В эти же дни «Автомобилист» сыграет в Майкопе против «Динамо-МГТУ». Эти два коллектива и еще пять команд зоны «Запад» реально претендуют на попадание в финал.





Автор: Владимирская служба новостей