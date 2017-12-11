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Новости
11.12.2017 09:56

Ряды донорского движения в текущем году пополнили 500 человек
За 11 месяцев 2017 года кровь сдали около 7 тысяч доноров, при этом ряды донорского движения в текущем году пополнили 500 человек.
Областная станция переливания крови заготовила 48 литров тромбоцитной массы методом криоконсервирования (заморозки). Этот метод владимирские трансфузиологи освоили в этом году с помощью специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Тромбоцитная масса – самый скоропортящийся компонент крови. Переливание тромбоцитов жизненно необходимо пациентам онкогематологического профиля, страдающим лейкозом крови и другой патологией кроветворной системы. В этом году 21 литр тромбоцитной массы (105 доз) был передан лечебным учреждениям.
По словам главного врача Областной станции переливания крови Дмитрия Находкина, заготовленные объемы крови полностью обеспечили потребности медицинских организаций в крови и ее компонентах. 
Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5) и в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а). 
Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru  или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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