Ряды донорского движения в текущем году пополнили 500 человек

За 11 месяцев 2017 года кровь сдали около 7 тысяч доноров, при этом ряды донорского движения в текущем году пополнили 500 человек.

Областная станция переливания крови заготовила 48 литров тромбоцитной массы методом криоконсервирования (заморозки). Этот метод владимирские трансфузиологи освоили в этом году с помощью специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Тромбоцитная масса – самый скоропортящийся компонент крови. Переливание тромбоцитов жизненно необходимо пациентам онкогематологического профиля, страдающим лейкозом крови и другой патологией кроветворной системы. В этом году 21 литр тромбоцитной массы (105 доз) был передан лечебным учреждениям.

По словам главного врача Областной станции переливания крови Дмитрия Находкина, заготовленные объемы крови полностью обеспечили потребности медицинских организаций в крови и ее компонентах.

Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5) и в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а).

Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.





Автор: Владимирская служба новостей