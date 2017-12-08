«Народный контроль» представили рейтинг магазинов Владимира

Участники проекта «Народный контроль» представили рейтинг магазинов Владимира. В течение двух месяцев активисты и общественные контролёры собирали информацию о соблюдении прав потребителей в торговых предприятиях города. Контроль проводился в магазинах федеральных и региональной сетей. Полученные данные были обобщены и представлены в виде сравнительных таблиц и общего рейтинга. Контроль проводился в торговых точках «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», «Верный», «Перекрёсток» и «Квартал».

Критериев оценки было четыре: оформление уголка потребителя, наличие просроченной продукции, наличие товаров без надлежащей информации и дополнения контролёров, куда входит целостность упаковки товаров, наличие на ценниках подписей материально ответственных лиц, чистота в торговых залах, стикеры со сроком изготовления на реализуемой продукции, заклеивание ценниками магазинов информации от производителя на товарах, несоответствие стоимости на ценнике фактической цене, температурное несоответствие в холодильных камерах и загроможденность. Общая сумма по всем пунктам составляет 100 баллов.

Рейтинговые итоги представил руководитель службы общественного контроля федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Рубен Арустамян: «Практически во всех магазинах есть нарекания по товарно-сопроводительной информации на отдельные категории продукции, в основном продаваемой вразвес, например, фрукты. Просроченной продукции больше всего оказалось в «Верных». Таким образом итоги рейтинга, составленного «Народным контролем», выглядят так: «Перекрёсток» – 87 баллов (3 магазина) «Магнит» – 82,2 балла (31 магазин) «Пятёрочка» – 81,4 баллов (34 магазинов) «Квартал» – 79 балла (15 магазинов) «Верный» – 77,7 балл (8 магазинов) «Дикси» – 71,6 баллов (15 магазинов) Координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семёнов представил информационный знак «Проверено», который проект будет размещать на самые добросовестные магазины, неукоснительно соблюдающие права потребителей: «По результатам двух месяцев работы, из 106 магазинов пока только 20 можно присвоить данный знак. Два года назад таких розничных точек было всего три. Можно отметить, что сейчас нарушений мы фиксируем в разы меньше, чем, когда мы только начинали данную работу, а информация от контролёров воспринимается сотрудниками и управляющими магазинов как руководство к действию. Складывается конструктивный диалог, направленный, прежде всего, на устранение нарушений прав потребителей».

Мониторинги в других сегментах розничной торговли будут продолжены.

Автор: Владимирская служба новостей