6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
08.12.2017 13:27

Ремонт моста над железной дорогой в Камешково откладывается
Ремонт моста над железной дорогой в Камешково откладывается. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. В ближайшее время ожидаются морозы от 10 до 18 градусов. По словам экспертов, бетонирование при такой низкой температуре может в последствие вызвать брак. Единственным выходом из ситуации является подогрев смеси. Однако это чревато большими затратами. Именно поэтому местные власти решили перенести ремонт на весну будущего года. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт