Ремонт моста над железной дорогой в Камешково откладывается

Ремонт моста над железной дорогой в Камешково откладывается. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. В ближайшее время ожидаются морозы от 10 до 18 градусов. По словам экспертов, бетонирование при такой низкой температуре может в последствие вызвать брак. Единственным выходом из ситуации является подогрев смеси. Однако это чревато большими затратами. Именно поэтому местные власти решили перенести ремонт на весну будущего года.





Автор: Владимирская служба новостей