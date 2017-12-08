Владимирская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество

В администрации 33-го региона прошло совещание по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Владимирской областью и Республикой Беларусь.

Как отметил вице-губернатор Алексей Конышев, по объему экспорта в Республику Беларусь Владимирская область входит в десятку лидеров наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Более 25 лет на белорусском рынке успешно работает крупнейший российский производитель кабельной продукции - кольчугинский завод «Электрокабель». С предприятиями Республики давно и успешно сотрудничают Владимирский химический завод и Муромский стрелочный завод. В этом году владимирские предприятия «БиоХимФарм», «Адгезив» и «Технофильтр» заключили с белорусскими партнерами контракты на поставку ветеринарных препаратов, промышленных клеев, герметиков и микрофильтрационного оборудования для пищевых производств. С другой стороны, в 33-м регионе в настоящее время успешно работает 28 предприятий, в которых участвуют инвесторы из Республики Беларусь.





«Владимирская область уверенно меняется к лучшему. С 2013 по 2017 год у нас запущено 62 новых производства. Треть объемов в ВРП занимает продукция высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Развиваются центры импортозамещения. Налажено сотрудничество с госкорпорациями. Область уверено держится в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности. Это стало возможным благодаря тому, что наш Губернатор Светлана Юрьевна Орлова уделяет большое внимание развитию промышленного сектора экономики» , - подчеркнул Алексей Конышев.





В свою очередь замгубернатора Лидия Смолина обратила внимание белорусских партнёров на успешно реализуемую в нашей области программу энергосбережения и повышения энергоффективности.





«По решению Губернатора из областного бюджета ежегодно на реализацию программы выделяется по 160 млн. рублей. В результате за последние 4 года в 7 муниципальных образованиях построено 9 котельных, в 9 муниципалитетах проведена модернизация 14 котельных, а в 14 муниципальных образованиях установлено 8,7 тысяч энергосберегающих светильников» .





В ответном слове Министр энергетики Республики Беларусь Владимир Потупчик поблагодарил за гостеприимство, отметив, что представители делегации уже провели ряд успешных переговоров со своими владимирскими коллегами.





«Владимирская область – наш давний стратегический партнёр. И сегодня белорусские производители готовы включиться в работу с целью удовлетворения спроса вашего региона по востребованным товарным позициям» .





Также в ходе расширенного заседания собравшиеся детально обсудили вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, ЖКХ и строительства.

Итогом встречи стало подписание плана мероприятий по реализации Соглашения между администрацией Владимирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Его реализация будет способствовать совершенствованию совместной деятельности, направленной на развитие долговременных и всесторонних отношений в сферах промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, науки, культуры и искусства, а также в выставочно-ярмарочной и информационно-маркетинговой деятельности.

Автор: Владимирская служба новостей