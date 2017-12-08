Успешное начало второго круга

Волейбольный клуб «Владимир» вместе с «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга начали второй круг предварительного этапа чемпионата России «южным» турне по Северному Кавказу.

Первые две игры «Владимир» провел 6 и 7 декабря в столице Адыгеи Майкопе. В первом матче наши спортсмены в тяжелом пятисетовом поединке смогли вырвать победу у хозяев 3:2 (26:24, 25:19, 24:26, 22:25, 15:11), а во второй игре действовали более мобилизовано и не позволили «Динамо-МГТУ», как было накануне, перевести игру на тай-брейк и выиграли 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:18). Одержаны две важные победы над очень сильным, стремящемся в главный финал, соперником.

Теперь после переезда в Ростов-на-Дону владимирская команда проведет два матча против «Ростов-Волей» 9 и 10 декабря.

Питерский «Автомобилист» одержал две победы в Ростове-на-Дону, еще четыре коллектива - «Подмосковье», «Элвари-Сахалин», «Технолог-Белогорье» и «Кристалл» в эти же дни играют в Южно-Сахалинске. Там по две победы одержали «Подмосковье» над «Кристаллом» и «Элвари-Сахалин» над «Технологом-Белогорье».

В турнире после 18 игр лидирует «Подмосковье» 16 побед и 46 очков, волейбольный клуб «Владимир» занимает второе место 14 побед и 41 очко. На третье место вышел «Автомобилист» - 11 побед и 31 очко.

Автор: Владимирская служба новостей