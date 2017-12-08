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Новости
08.12.2017 10:01

В Ковровском районе из-за ДТП разлился аммиак
В Ковровском районе на федеральной трассе М7 "Волга" из-за ДТП разлился аммиак. Возле населённого пункта Сенинские Дворики столкнулись два грузовика, один из них перевозил ёмкости с аммиачными удобрениями. Одна из бочек разлилась полностью, вторая - наполовину. Пострадали оба водителя, они доставлены в больницу. Сотрудники МЧС смыли вещество с проезжей части. В ведомстве заверяют, что угрозы для здоровья и жизни людей нет.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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