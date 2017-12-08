Во Владимире составили антирейтинг управляющих компаний

В городской администрации составили антирейтинг управляющих компаний. В ноябре за плохую уборку дворов к административной ответственности было привлечено 14 управкомпаний и 6 ТСЖ. Выписано штрафов на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Еще 13 протоколов будут рассмотрены в ближайшее время.

Среди антигероев ноября были названы ООО «ЖРЭП №8», получивший штраф на сумму 240 тыс. рублей, «Владимирская управляющая компания» - штраф 110 тыс. рублей, «Владстройконтакт» - штраф 50 тыс. рублей, а также ТСЖ «Разина-12», «Согласие» и «Заречье» - штраф 10 тыс. рублей.

По статистике, чаще всего управляющие компании штрафуют за некачественную уборку придомовых территорий - за снежную кашу на дворовых проездах, наледь на пешеходных дорожках и переполненные мусорные контейнеры. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин дал указание протоколировать любое нарушение такого рода и оперативно рассматривать на заседании городской административной комиссии.

Автор: Владимирская служба новостей