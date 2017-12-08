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Новости
08.12.2017 08:40

Светлана Орлова посетит Гороховецкий район
Сегодня Губернатор Светлана Орлова посетит Гороховецкий район. Поездка будет посвящена вопросам подготовки к празднованию 850-летия Гороховца. В настоящее время там идут масштабные работы, которые меняют к лучшему, делают комфортной городскую среду и для жителей, и для туристов.
В ходе визита глава региона проверит, как ведется реконструкция ансамбля Сретенского женского монастыря, ремонт Благовещенского собора с колокольней, а также одного из памятников гражданской архитектуры XVII века - Дома Ершова (Сапожникова), как проведено благоустройство сквера им. Патоличева в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Затем Светлана Орлова проведет заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 850-летия основания города Гороховца.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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