Светлана Орлова посетит Гороховецкий район

Сегодня Губернатор Светлана Орлова посетит Гороховецкий район. Поездка будет посвящена вопросам подготовки к празднованию 850-летия Гороховца. В настоящее время там идут масштабные работы, которые меняют к лучшему, делают комфортной городскую среду и для жителей, и для туристов.

В ходе визита глава региона проверит, как ведется реконструкция ансамбля Сретенского женского монастыря, ремонт Благовещенского собора с колокольней, а также одного из памятников гражданской архитектуры XVII века - Дома Ершова (Сапожникова), как проведено благоустройство сквера им. Патоличева в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Затем Светлана Орлова проведет заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 850-летия основания города Гороховца.





Автор: Владимирская служба новостей