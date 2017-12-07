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Новости
07.12.2017 16:42

Владимирскую область посетила белорусская делегация
Сегодня Владимирскую область посетила белорусская делегация. Встречу с Министром энергетики Республики Беларусь Владимиром Потупчиком провела  губернатор Светлана Орлова. Темой беседы стало развитие двустороннего сотрудничества и укрепление контактов между представителями малого и среднего бизнеса Владимирской области и регионов Беларуси.
Светлана Орлова рассказала об особенностях социально-экономического развития 33-го региона, о том как ситуация во Владимирской области меняется к лучшему. В свою очередь Министр энергетики Республики Беларусь поделился впечатлениями от знакомства с промышленным потенциалом Владимирской области.
Стороны также обсудили вопросы расширения и углубления контактов между предприятиями 33-го региона и Республики Беларусь. Среди перспективных направлений взаимодействия были отмечены строительство, ЖКХ, агропромышленный комплекс и туризм.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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