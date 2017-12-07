В Петушинском районе отремонтирован мост через Клязьму близ села Марково

В ходе проведения совещаний и рабочих встреч Губернатор Светлана Орлова даёт поручения руководителям областной администрации и рекомендации органам местного самоуправления по решению актуальных вопросов жизнедеятельности Владимирской области.

Так, во время личного приёма граждан 31 августа 2015 года Светлана Орлова рекомендовала главе администрации Петушинского района организовать работы по реконструкции моста через реку Клязьма близ села Марково. Как сообщили в Петушинской районной администрации, реконструкция мостового перехода выполнена. Мост сдан в эксплуатацию в 2017 году.

4 сентября 2017 года в ходе рабочей поездки в Александров глава региона рекомендовала районной администрации оборудовать пешеходный переход на улице Революции в районе роддома. На основании решения комиссии по безопасности дорожного движения администрации Александровского района пешеходный переход оборудован близ дома № 23 по ул. Революции. Его обозначают 4 соответствующих дорожных знака.

Автор: Владимирская служба новостей