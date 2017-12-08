Владимирской школе №37 - 30 лет

Свой юбилей сегодня отмечает школа №37 Владимира. Ей исполняется 30 лет. По этому случаю сегодня в учебном заведении пройдет торжественное мероприятие. На него приглашены депутаты Заксобрания; сотрудники администрации, педагоги и ветераны.

В программе - экскурсия по школе, концерт, награждение учителей и ветеранов школы. Им будут вручены грамоты и дипломы за огромный и нелёгкий труд в обучении и воспитании подрастающего поколения.

В конце праздника на сцене зажгут свечи памяти, веры и дружбы. Прозвучит песня «Зажигай».

Автор: Владимирская служба новостей