6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
08.12.2017 08:58

Владимирской школе №37 - 30 лет
Свой юбилей сегодня отмечает школа №37 Владимира. Ей исполняется 30 лет. По этому случаю сегодня в учебном заведении пройдет торжественное мероприятие. На него приглашены депутаты Заксобрания; сотрудники администрации, педагоги и ветераны. 
В программе - экскурсия по школе, концерт, награждение учителей и ветеранов школы. Им будут вручены грамоты и дипломы за огромный и нелёгкий труд в обучении и воспитании подрастающего поколения.
В конце праздника на сцене зажгут свечи памяти, веры и дружбы. Прозвучит песня «Зажигай». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт