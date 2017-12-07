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Новости
07.12.2017 14:34

Светлана Орлова поддерживает намерение Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента
Губернатор Светлана Орлова в своем комментарии РИА «Новости» заявила, что полностью поддерживает намерение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента России. Глава 33-го региона уверена, что только он может «обеспечить условия для сбережения нашего многонационального народа и поступательного развития страны».

«Я поддерживаю намерение Владимира Владимировича Путина участвовать в качестве кандидата в выборах Президента Российской Федерации. Считаю, что это решение было принято в ответ на те ожидания, которые сегодня преобладают в нашем обществе. Не вижу другой кандидатуры на этот высокий пост, кроме нашего национального лидера. Сегодня как никогда для России важны стабильность, единство и консолидация всего общества», — подчеркнула Светлана Орлова.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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