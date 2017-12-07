« назад
07.12.2017 13:10
Отправь письмо Деду Морозу!
До 22 декабря в отделениях Почты России Владимирской области будет работать Почта Деда Мороза. Жители смогут отправить письмо в резиденцию новогоднего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик.
Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку.
Выемка писем и открыток производится каждый день.
Автор: Владимирская служба новостей