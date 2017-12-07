Отправь письмо Деду Морозу!

До 22 декабря в отделениях Почты России Владимирской области будет работать Почта Деда Мороза. Жители смогут отправить письмо в резиденцию новогоднего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку.

Выемка писем и открыток производится каждый день.

Автор: Владимирская служба новостей