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Новости
07.12.2017 13:10

Отправь письмо Деду Морозу!
До 22 декабря в отделениях Почты России Владимирской области будет работать Почта Деда Мороза. Жители смогут отправить письмо в резиденцию новогоднего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик.
Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. 
Выемка писем и открыток производится каждый день. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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