В ковровский роддом подкинули малыша

В ковровский роддом подкинули малыша. Как сообщает интернет-журнал ikovrov , сегодня примерно в семь утра младенца принесла молодая женщина, похожая на цыганку. Она положила его на стол рядом с охранником, сказала, что ребенок ей не нужен и ушла.

Врачи говорят, что мальчику примерно неделя. Он здоровый. Пуповина не обработана, так что скорей всего, роды проходили в домашних условиях.

Сейчас ребенок находится в детском отделении больничного комплекса. По данному факту будет проведена проверка.

Автор: Владимирская служба новостей