« назад
07.12.2017 13:05
В ковровский роддом подкинули малыша
В ковровский роддом подкинули малыша. Как сообщает интернет-журнал ikovrov, сегодня примерно в семь утра младенца принесла молодая женщина, похожая на цыганку. Она положила его на стол рядом с охранником, сказала, что ребенок ей не нужен и ушла.
Врачи говорят, что мальчику примерно неделя. Он здоровый. Пуповина не обработана, так что скорей всего, роды проходили в домашних условиях.
Сейчас ребенок находится в детском отделении больничного комплекса. По данному факту будет проведена проверка.
Автор: Владимирская служба новостей