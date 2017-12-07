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Новости
07.12.2017 13:05

В ковровский роддом подкинули малыша
В ковровский роддом подкинули малыша. Как сообщает интернет-журнал ikovrov, сегодня примерно в семь утра младенца принесла молодая женщина, похожая на цыганку. Она положила его на стол рядом с охранником, сказала, что ребенок ей не нужен и ушла.
Врачи говорят, что мальчику примерно неделя. Он здоровый. Пуповина не обработана, так что скорей всего, роды проходили в домашних условиях.
Сейчас ребенок находится в детском отделении больничного комплекса. По данному факту будет проведена проверка.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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