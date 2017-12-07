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Новости
07.12.2017 13:00

Во Владимире готовят к открытию городские катки
Во Владимире готовят к открытию городские катки. Начать свою работу они должны с 15 декабря. Правда, при условии, что  погода не внесет свои коррективы. 
Так, каток в этом году будут работать в парке «Дружба». Прокат коньков там стоит 80 рублей в час. На стадионе «Лыбедь» прокат коньков обойдется в 50 рублей в час. Откроется этой зимой и каток «Ералаш» в Центральном парке. За вход надо будет заплатить от 50 до 250 рублей. Главный каток в парке Пушкина откроется 22 декабря. Кроме того, в этом году для владимирцев откроются бесплатные хоккейные площадки.  Они появятся во дворах на улицах Соколова-Соколенка, Жуковского,  Куйбышева, Юбилейная, Растопчина, Белоконской, Горького, пр-кт Ленина,  В.Дуброва, а также в микрорайонах Владимира. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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