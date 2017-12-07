На перекрестке М-7 «Волга» и Суздальского проспекта изменится схема движения

На перекрестке М-7 «Волга» и Суздальского проспекта Владимира изменится схема движения. По данным Упрдор Москва-Нижний Новгород, направления движения потоков из Иваново и Владимира будут разведены в разные фазы светофора. В дополнение к существующим, одна фаза будет разрешать движение транспорта по направлению из Иваново (прямо и налево), а вторая - движение транспорта из Владимира (прямо и налево) совместно с движением пешеходов по наземному пешеходному переходу. В настоящее время ведутся работы по переустройству светофорного объекта, до конца года они будут завершены.

Автор: Владимирская служба новостей