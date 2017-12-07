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Новости
07.12.2017 12:44

Владимирские перевозчики выпускают на рейсы неисправные автобусы
Владимирские перевозчики выпускают на рейсы неисправные автобусы. К такому выводу пришла прокуратура в ходе проверки. У компаний  «АДМ» и  «БигАвтоТранс» установлены факты допуска на маршрут автобусов с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Перевозчики не соблюдали правила ведения журналов медицинских осмотров водителей, медкабинеты для осмотра имеют неполное оснащение, а служебные расследования по фактам ДТП проводятся перевозчиками не в каждом случае, как того требует закон. Кроме того, в компании «АДМ» у ряда шоферов отсутствуют действующие медицинские заключения для допуска к управлению транспортным средством. А в «БигАвтоТранс» выявлен факт осуществления деятельности с нарушением лицензионных требований. В отношении перевозчиков возбуждены административные производства. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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