Перед судом предстанет сутенер

В городе Владимир перед судом предстанет сутенер. По данным регионального Управления МВД, 50-летний мужчина с апреля 2015 года по февраль 2016 года находил девушек, находящихся в трудном финансовом положении, и заставлял их торговать телом. На разных Интернет-сайтах он размещал объявления с фотографиями девушек и указанием их «рабочих» номеров. Поиском клиентов и общением с ними мужчина занимался сам. Сколько девушек было вовлечено в занятие проституцией пока не сообщается.

Автор: Владимирская служба новостей