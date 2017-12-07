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Новости
07.12.2017 12:26

Перед судом предстанет сутенер
В городе Владимир перед судом предстанет сутенер. По данным регионального Управления МВД, 50-летний мужчина с апреля  2015 года по февраль 2016 года находил девушек, находящихся в трудном финансовом положении, и заставлял их торговать телом. На разных Интернет-сайтах он размещал объявления с фотографиями девушек и указанием их «рабочих» номеров. Поиском  клиентов и общением с ними мужчина занимался сам. Сколько девушек было вовлечено в занятие проституцией пока не сообщается. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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