Небезопасные пешеходные переходы

Активисты ОНФ проверили состояние пешеходных переходов у владимирских школ. Недостатков выявлено масса. В частности, вблизи одной трети проверенных учреждений отсутствуют знаки ограничения скорости «40 км/час», «20 км/час» и «Дети». Кроме того, почти половина пешеходных переходов не освещена, но самым дефицитным элементом в пришкольной дорожной инфраструктуре являются ограждения, ограничивающие с обеих сторон створы переходов – они установлены менее чем на половине обследованных участков.

В антирейтинге находятся гимназия №73 (там просто нет ни одного перехода в пределах прямой видимости), школа №28 (там только один дорожный знак «Дети», места перехода детей к школе ничем не оборудованы) и школа №39.

В целом же по сравнению с прошлым годом оснащенность дорог вблизи учебных заведений во Владимире улучшилась, часть замечаний устранена. В соответствии с правилами оборудованы пешеходные переходы у школ №2, №7, №11, №16, №21, №33, №37, №42, №46.

Итоги мониторинга пришкольных дорог ОНФ передал в администрацию города.

Автор: Владимирская служба новостей