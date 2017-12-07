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Новости
07.12.2017 12:17

Небезопасные пешеходные переходы
Активисты ОНФ проверили состояние пешеходных переходов у владимирских школ. Недостатков выявлено масса. В частности, вблизи одной трети проверенных учреждений отсутствуют знаки  ограничения скорости «40 км/час», «20 км/час» и «Дети». Кроме того,  почти половина пешеходных переходов не освещена, но самым дефицитным элементом в пришкольной дорожной инфраструктуре являются ограждения, ограничивающие с обеих сторон створы переходов – они установлены менее чем на половине обследованных участков.
В антирейтинге находятся гимназия №73 (там просто нет ни одного перехода в пределах прямой видимости), школа №28 (там только один дорожный знак «Дети», места перехода детей к школе ничем не оборудованы) и школа №39. 
В целом же по сравнению с прошлым годом оснащенность дорог вблизи учебных заведений во Владимире улучшилась, часть замечаний устранена. В соответствии с правилами оборудованы пешеходные переходы у школ №2, №7, №11, №16, №21, №33, №37, №42, №46. 
Итоги мониторинга пришкольных дорог ОНФ передал в администрацию города. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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