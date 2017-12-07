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Новости
07.12.2017 11:54

В регионе присуждены премии в области культуры, искусства и литературы
Губернатор Светлана Орлова присудила премии в области культуры, искусства и литературы за 2017 год.  За исполнение концертных программ наград удостоены коллектив ансамбля «Родные напевы» областной филармонии, коллектив фольклорного ансамбля «Травень» и  коллектив хореографического коллектива «Карусель» Детской школы искусств поселка Бавлены Кольчугинского района. Также награждены коллектив Киноцентра Владимирской области за реализацию проекта «Киномобиль» и актриса Владимирского областного театра кукол Марина Вахтанина - за исполнение серии актерских работ.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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