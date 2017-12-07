В регионе присуждены премии в области культуры, искусства и литературы

Губернатор Светлана Орлова присудила премии в области культуры, искусства и литературы за 2017 год. За исполнение концертных программ наград удостоены коллектив ансамбля «Родные напевы» областной филармонии, коллектив фольклорного ансамбля «Травень» и коллектив хореографического коллектива «Карусель» Детской школы искусств поселка Бавлены Кольчугинского района. Также награждены коллектив Киноцентра Владимирской области за реализацию проекта «Киномобиль» и актриса Владимирского областного театра кукол Марина Вахтанина - за исполнение серии актерских работ.





Автор: Владимирская служба новостей