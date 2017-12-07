За сутки на дорогах Владимирской области пострадали 4 пешехода

За сутки на дорогах Владимирской области пострадали 4 пешехода. Смертельное ДТП произошло в Камешковском районе. На трассе «Хохлово-Камешково-Дворики» иномарка сбила 20-летнего молодого человека, который шел по краю проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В другой аварии под колеса попал ребенок. В Коврове Тойота-Королла наехала на 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. С диагнозом — черепно-мозговая травма и ушибы — несовершеннолетний был доставлен в больницу.

Еще один школьник пострадал во Владимире. На проспекте Строителей его сбила легковушка, когда он шел по «зебре». У пешехода — небольшие ушибы.





Автор: Владимирская служба новостей