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Новости
07.12.2017 10:04

За сутки на дорогах Владимирской области пострадали 4 пешехода
За сутки на дорогах Владимирской области пострадали 4 пешехода. Смертельное ДТП произошло в Камешковском районе. На трассе «Хохлово-Камешково-Дворики» иномарка сбила 20-летнего молодого человека, который шел по краю проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. 
В другой аварии под колеса попал ребенок. В Коврове  Тойота-Королла наехала на 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. С диагнозом — черепно-мозговая травма и ушибы — несовершеннолетний был доставлен в больницу. 
Еще один школьник пострадал во Владимире. На проспекте Строителей его сбила легковушка, когда он шел по «зебре». У пешехода — небольшие ушибы. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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