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Новости
06.12.2017 14:53

Во Владимирской области началась подготовка к выборам Президента России
В целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года в 33-м регионе утверждён перечень мероприятий по организационно-техническому обеспечению этих выборов. Соответствующее постановление администрации Владимирской области подписала Губернатор Светлана Орлова.
В рамках реализации этих мероприятий руководителям местных администраций рекомендовано предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
В областной администрации создана рабочая группа по координации организационно-технического обеспечения выборов Президента России под руководством заместителя Губернатора, руководителя аппарата Александра Лобакова. В состав рабочей группы вошли руководители структурных подразделений областной администрации. Аналогичные рабочие группы рекомендовано организовать руководителям местных администраций.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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