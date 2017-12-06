Во Владимирской области началась подготовка к выборам Президента России

В целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года в 33-м регионе утверждён перечень мероприятий по организационно-техническому обеспечению этих выборов. Соответствующее постановление администрации Владимирской области подписала Губернатор Светлана Орлова.

В рамках реализации этих мероприятий руководителям местных администраций рекомендовано предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

В областной администрации создана рабочая группа по координации организационно-технического обеспечения выборов Президента России под руководством заместителя Губернатора, руководителя аппарата Александра Лобакова. В состав рабочей группы вошли руководители структурных подразделений областной администрации. Аналогичные рабочие группы рекомендовано организовать руководителям местных администраций.





Автор: Владимирская служба новостей