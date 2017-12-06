Ситуация в сельском хозяйстве Владимирской области меняется к лучшему

Ситуация в сельском хозяйстве Владимирской области меняется к лучшему даже несмотря на такие факторы, как непогода и вспышки африканской чумы свиней. Об этом заявил заместитель Губернатора Александр Трутнев. Определенные успехи наметились в отрасли растениеводства. В течение последних трех лет производство зерна в области находится на отметке выше 200 тысяч тонн. Большое внимание сегодня уделяется развитию элитного семеноводства. Отчасти именно благодаря его развитию в 2015-2017 годах у нас собран рекордный за последние 15 лет урожай зерновых и зернобобовых культур. - В животноводстве основные мероприятия направлены на поддержку молочного скотоводства, мясного животноводства, обеспечение деятельности госучреждений в области племенного животноводства и коневодства. Ведущее место в аграрном секторе Владимирской области занимает молочное скотоводство. По этому показателю регион традиционно занимает лидирующие позиции в ЦФО. В настоящее время область входит в немногочисленное число профицитных регионов по молоку.

Достижение успехов в агропромышленном производстве невозможно без технического и технологического перевооружения отрасли. Сегодня необходимо начинать строить и модернизировать фермы. И как заявил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов, готовится ряд предложений по поддержке такого строительства. Ведомство готово обсуждать любые предложения и выстраивать финансовую модель.

Также были затронуты вопросы закупочных цен на зерно, необходимость принятия федеральной программы по уничтожению неконтролируемых зарослей борщевика Сосновского, введения льгот на горюче-смазочные материалы в период посевных и уборочных кампаний. Не обошли вниманием и трудности, которые могут возникнуть с введением с 1 января 2018 года электронной системы ветеринарной сертификации. Как отметили участники заседания, сегодня есть над чем активно работать. Тем не менее владимирским аграриям по силам выполнить необходимые показатели госпрограммы и тем самым внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.

Автор: Владимирская служба новостей