Во Владимире презентовали «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2018»

Во Владимирской областной научной библиотеке состоялась презентация учебно-методического комплекса «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2018», предназначенного для учащихся среднего звена.

Владимирская область стала одним из четырёх регионов России, внедривших Этнокалендарь в практику общеобразовательных организаций. В настоящее время «Этнокалендарь России» выпускается лишь для Владимирской области, Санкт-Петербурга, а также для Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Первое знакомство научного и педагогического сообщества региона с Этнокалендарём состоялось 2017 году на семинаре-совещании, организованном комитетом общественных связей и СМИ областной администрации. Комплекты пособия для учащихся 1-4 классов, в 2017 году уже получили 80 школ нашей области. В будущем году в регион поступит 250 экземпляров Этнокалендаря для 5-8 классов.

В рамках «круглого стола» об особенностях нового учебно-методического комплекса педагогам региона рассказала его автор Елена Протанская, профессор кафедры психологии и педагогики Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Этнокалендарь позволит школьникам расширить знания о культуре и традициях народов России, меняет к лучшему межнациональное взаимодействие, способствует укреплению национального самосознания и гордости за родной край у подрастающего поколения.

Автор: Владимирская служба новостей