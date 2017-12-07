«Мы всё можем»

Сегодня во Дворце детского (юношеского) творчества Владимира состоится 23-й областной конкурс-фестиваль художественного творчества учащихся специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов «Мы всё можем». Он посвящен Году экологии в России, его тема - «Помнить мы всегда должны, что с природой мы дружны».

Фестиваль проводится департаментом образования администрации Владимирской области при поддержке областного благотворительного фонда «Сотвори добро» и регионального отделения Российского детского фонда. Он нацелен на реабилитацию, социальную адаптацию и изменение к лучшему жизни детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, путём включения их в художественное творчество.

Ежегодно в конкурсных мероприятиях фестиваля принимают участие более 350 воспитанников и учащихся 24 специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей