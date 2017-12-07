В Собинском районе захоронят останки погибшего красноармейца

Сегодня в Собинском районе состоится захоронение останков погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Петра Есина. Он родился в 1902 году в деревне Копнино под Собинкой в крестьянской семье, работал в местном колхозе и на Орехово-Зуевской текстильной фабрике. В июле 1941 года был призван на фронт и погиб на территории современной Белгородской области в тяжелых боях в марте 1943 года.

Останки Петра Есина были обнаружены 1 октября 2016 года в районе деревень Брутово и Черкасское Яковлевского района Белгородской области местным поисковым отрядом «Огненная дуга». Боец был опознан по ложке, на которой было нацарапано «Есин», и по документам Центрального архива Министерства обороны РФ. Поисковиками Владимирского объединения «Часовые Памяти» был найден внук Петра Есина — Юрий Белов, проживающий в городе Владимире, и другие родственники бойца. Они изъявили желание перезахоронить останки красноармейца на его малой родине, в Собинском районе.

Литургия и отпевание пройдет в 8.00 в Богоявленском храме села Заречное Собинского района. Траурный митинг состоится в 10.00 на центральной площади того же села рядом с Домом культуры и Мемориалом павшим воинам Великой Отечественной войны. Церемония захоронения останков Петра Есина пройдет на кладбище села Осовец Собинского района в 11.00.

Автор: Владимирская служба новостей