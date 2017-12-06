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Новости
06.12.2017 12:44

Семьи будут получать субсидии по ипотеке за рождение 2-го или 3-го ребенка
Со следующего года в России предложено запустить специальную программу ипотечного кредитования. Её возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с января 2018 года рождается второй или третий ребёнок. Покупая жильё на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6 процентов годовых. К примеру, сегодня средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет, по данным Банка России, 10,05 процента, то есть в таком случае государство берёт на себя более 4 процентов стоимости кредита. 
Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной ставки сверх 6 процентов при рождении второго ребёнка – в течение 3 лет с даты выдачи кредита; третьего ребёнка – в течение 5 лет с даты выдачи кредита. Могут возникать вопросы: программа будет подходить к концу, а ребёнок только-только родился, что в этом случае? В случае рождения третьего ребёнка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидии будет продлеваться на 5 лет – с даты окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребёнка. В случае рождения третьего ребёнка после окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребёнка, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, – предоставление субсидии возобновляется начиная с даты рождения третьего ребёнка. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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