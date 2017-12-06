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Новости
06.12.2017 12:40

К юбилею Родиона Щедрина: Кармен-сюита и тандем двух оркестров
Завтра на сцене Владимирской областной филармонии публика вновь увидит тандем двух коллективов - Камерного струнного оркестра и Владимирского русского оркестра. Прозвучат два потрясающих сочинения: «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина, а также «Цыганские напевы» Пабло Сарасате.
Предстоящий концерт – это дань уважения выдающемуся композитору нашего времени Родиону Щедрину, которому в этом году исполняется 85 лет. Его музыкальные сочинения изобилуют динамическими, штриховыми, тембровыми контрастами, тем самым подчеркивая актуальный пульс времени, и поэтому неизменно восхищают слушательскую аудиторию.
«Кармен-сюита» - произведение с полувековой историей. Балет на мелодии оперы Жоржа Бизе Щедрин написал по просьбе своей жены, легендарной балерины Майи Плесецкой в 1967 году. Великая любовь к своей гениальной жене проходит основной темой всего балета. 
Музыка, которая прозвучит на концерте, требует глубочайшей сосредоточенности, вживания в каждую ноту, в каждый диссонирующий аккорд. Здесь нет понятия мажора, минора, приятной гармонии - музыка часто «режет» по живому. Концерт для исполнения безумно сложен как для солиста, так и для дирижера, каждого артиста оркестра. 
Концерт начнется в 18-30. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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