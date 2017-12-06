К северу от Александрова построят объездную дорогу

В администрации Александровского района состоялись публичные слушания по проектам планировки и межевания объездной дороги вокруг города Александрова. В мероприятии приняли участие глава района Людмила Кузьмина, первый заместитель главы районной администрации Расул Бурзиев, главный архитектор Александровского района Виталий Степанов, эксперты дорожной отрасли и представители общественности.

Проект «Северный обход города Александрова» представил институт «Владимиравтодорпроект», с которым районная администрация заключила муниципальный контракт. Первый этап большой и серьёзной работы продолжался три месяца.

Один из главных доводов в пользу строительства дорожного объекта – существенное увеличение автомобильного потока на улицах Александрова за счёт транзитного транспорта. Интенсивность движения в сутки составляет около 10 тысяч машин. Городские дороги не способны принять такое количество техники – отсюда пробки и заторы, ухудшение экологической ситуации.

Попытки построить объездную дорогу предпринимались и раньше – в 1975 и 1987 годах, но до конца проблема не решалась. Наконец, появился вариант, который позволит изменить ситуацию к лучшему. В соответствии с ним дорога пройдёт по территориям двух поселений – Андреевскому и Следневскому. К слову, в обсуждении проекта приняли активное участие главы этих поселений, а также руководство компании «Возрождение» – земель этого сельхозпредприятия объезд коснётся больше всего.

Северный обход города Александрова станет частью региональной трассы третьей категории, таким образом, её содержанием и ремонтом будет заниматься Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области. Общая протяжённость объездного пути составит 22 км. Расчётная скорость движения по нему – 120 км/час. Дорога спроектирована двухполосной, ширина каждой из них – 3,75 метра. Объект будет иметь четыре транспортных развязки в двух уровнях, на них предусмотрены путепроводы. Планируется построить четыре моста – через реки Чёрная, Нюньга, Серая и приток Серой. Кроме того, намечено строительство путепровода через Северную железную дорогу, трёх арочных сооружений (для прогона скота и проезда сельскохозяйственной техники), а также водопропускных труб для отвода дождевой и талой воды. На объездной дороге разместится 12 автобусных остановок.

Предварительная стоимость объекта – 4,5 млрд. рублей. Срок строительства составит около 5 лет.

Автор: Владимирская служба новостей