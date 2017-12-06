6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
06.12.2017 11:43

Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение
Сегодня 1665 владимирских выпускников 11-х классов пишут итоговое сочинение.
Это испытание является «проходным билетом» на ЕГЭ. Сочинение оценивается как зачет/незачет. И старшеклассник, не написавший работу, автоматически не будет допущен до итоговой аттестации. 
Темы сочинений были заранее известны. Их пять: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Выпускники выбирали ту, которая ближе, понятнее и интереснее.
Как одиннадцатиклассники справились с работой, будет известно 20 декабря. Итоги сочинений они узнают в своих школах.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт