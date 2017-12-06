Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение

Сегодня 1665 владимирских выпускников 11-х классов пишут итоговое сочинение.

Это испытание является «проходным билетом» на ЕГЭ. Сочинение оценивается как зачет/незачет. И старшеклассник, не написавший работу, автоматически не будет допущен до итоговой аттестации.

Темы сочинений были заранее известны. Их пять: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Выпускники выбирали ту, которая ближе, понятнее и интереснее.

Как одиннадцатиклассники справились с работой, будет известно 20 декабря. Итоги сочинений они узнают в своих школах.

Автор: Владимирская служба новостей