На каток в парке Пушкина Владимира требуются волонтеры

На каток, который откроется в парке Пушкина Владимира, требуются волонтеры. В их обязанности входит — наблюдение за порядком и соблюдением правил на льду. Возраст волонтеров — строго 16 лет. Всем работникам будет выдаваться форма с символикой и коньки из проката.

По итогам работы все волонтеры будут награждены памятными подарками, благодарностями и записями в волонтерскую книжку.

Зарегистрироваться необходимо в группе ВК «Команда33»

Напомним, каток в парке Пушкина планируется открыть в конце декабря.

Автор: Владимирская служба новостей