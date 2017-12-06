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Новости
06.12.2017 10:29

На каток в парке Пушкина Владимира требуются волонтеры
На каток, который откроется в парке Пушкина Владимира, требуются волонтеры. В их обязанности входит — наблюдение за порядком и соблюдением правил на льду. Возраст волонтеров — строго 16 лет. Всем работникам будет выдаваться форма с символикой и коньки из проката. 
По итогам работы все волонтеры будут награждены памятными подарками, благодарностями и записями в волонтерскую книжку.
Зарегистрироваться необходимо в группе ВК «Команда33»
Напомним, каток в парке Пушкина планируется открыть в конце декабря.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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