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06.12.2017 10:29
На каток в парке Пушкина Владимира требуются волонтеры
На каток, который откроется в парке Пушкина Владимира, требуются волонтеры. В их обязанности входит — наблюдение за порядком и соблюдением правил на льду. Возраст волонтеров — строго 16 лет. Всем работникам будет выдаваться форма с символикой и коньки из проката.
По итогам работы все волонтеры будут награждены памятными подарками, благодарностями и записями в волонтерскую книжку.
Напомним, каток в парке Пушкина планируется открыть в конце декабря.
Автор: Владимирская служба новостей