В Вязниковском районе задержаны «гаражные» воры

В Вязниковском районе задержаны «гаражные» воры. Ими оказались двое молодых людей 18 и 20 лет. По данным следствия, они проникли в гараж местного жителя, откуда похитили бензопилу, две углошлифовальные машинки и две дрели, автомобильные запчасти и лакокрасочные материалы. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается. У полицейских есть основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к еще одному аналогичному преступлению, совершенному на территории Вязниковского района.

Автор: Владимирская служба новостей