6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
06.12.2017 09:54

В Вязниковском районе задержаны «гаражные» воры
В Вязниковском районе задержаны «гаражные» воры. Ими оказались двое молодых людей 18 и 20 лет. По данным следствия, они проникли в гараж местного жителя, откуда похитили бензопилу, две углошлифовальные машинки и две дрели, автомобильные запчасти и лакокрасочные материалы. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается. У полицейских есть основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к еще одному аналогичному преступлению, совершенному на территории Вязниковского района.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт