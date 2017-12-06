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Новости
06.12.2017 09:53

Купить билет на поезд можно будет за три месяца до отправления
Жители и гости России смогут купить билеты на поезда дальнего следования и прицепные вагоны за три месяца до даты отправления. РЖД откроет продажи с 10 декабря. Оформить проездной документ можно будет в кассах вокзалов или на официальном сайте перевозчика, уточняют «Известия». Приобрести билет за 90 суток можно будет только на рейсы внутри России. Срок резервирования билетов был увеличен по многочисленным просьбам пассажиров, подчеркнули в РЖД. Там рассчитывают, что это позволит улучшить качество обслуживания и повысить доступность перевозок.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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