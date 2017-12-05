Владимирский солист выступит на сцене Большого театра

Владимирский солист выступит на сцене Большого театра. 11-летний Кирилл Еропов успешно прошел прослушивание. Из 160 человек отобрали 15 мальчиков от 7 до 12 лет, которые будут участвовать в постановке оперы П. Чайковского «Пиковая дама». Репетиция начнется 15 декабря, премьера состоится 15 февраля 2018 г. Первая серия показов пройдет 15, 16, 17, 18 февраля 2018 г., вторая – 4, 5, 6 мая, третья – 3, 4, 5 июля 2018 г.

Кириллу 11 лет, в студии "Шанс" он занимается с 5 лет.

Автор: Владимирская служба новостей