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Новости
05.12.2017 13:06

На удочку мошенников попали два жителя Коврова
На удочку мошенников попали два жителя Коврова, сообщает интернет-издание   «IKOVROV». В первом случае, к пенсионерке пришел неизвестный мужчина и представился сотрудником коммунальной службы. Женщине он сообщил, что она, как участник войны, в следующем году не будет платить за холодную воду. Но для этого нужно внести разовый платеж в сумме 5 тысяч рублей. Ковровчанка отдала коммунальщику 4900 рублей.
В другом случае от рук мошенников пострадал молодой человек. Он перевел более 9,5 тысяч за написание диплома. Однако в итоге остался и без работы, и без денег. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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