На удочку мошенников попали два жителя Коврова

На удочку мошенников попали два жителя Коврова, сообщает интернет-издание «IKOVROV» . В первом случае, к пенсионерке пришел неизвестный мужчина и представился сотрудником коммунальной службы. Женщине он сообщил, что она, как участник войны, в следующем году не будет платить за холодную воду. Но для этого нужно внести разовый платеж в сумме 5 тысяч рублей. Ковровчанка отдала коммунальщику 4900 рублей.

В другом случае от рук мошенников пострадал молодой человек. Он перевел более 9,5 тысяч за написание диплома. Однако в итоге остался и без работы, и без денег.

Автор: Владимирская служба новостей