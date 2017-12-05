В Киржачском районе перед судом предстанет «дачный» вор

В Киржачском районе перед судом предстанет «дачный» вор. По данным регионального Управления МВД, в ноябре текущего года житель Ярославской области проник в два дачных дома, откуда похитил три телевизора и минимойку. Общая стоимость ущерба составила 77 тысяч рублей.

Похищенные вещи преступник продал по заниженной стоимости.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проверяют задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории Киржачского района.

Автор: Владимирская служба новостей