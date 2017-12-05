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05.12.2017 11:57
В Киржачском районе перед судом предстанет «дачный» вор
В Киржачском районе перед судом предстанет «дачный» вор. По данным регионального Управления МВД, в ноябре текущего года житель Ярославской области проник в два дачных дома, откуда похитил три телевизора и минимойку. Общая стоимость ущерба составила 77 тысяч рублей.
Похищенные вещи преступник продал по заниженной стоимости.
Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проверяют задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории Киржачского района.
Автор: Владимирская служба новостей