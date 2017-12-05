Светлана Орлова возглавит попечительский совет ВлГУ

Губернатор Светлана Орлова встретилась с профессорско-преподавательским составом Владимирского государственного университета. В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Алексей Конышев, вице-губернаторы Александр Лобаков и Михаил Колков, руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.

Учитывая особую роль опорного вуза в социально-экономическом развитии нашего региона губернатор дала своё согласие возглавить попечительский совет университета. Это предложение поступило Светлане Орловой в ходе откровенного разговора с коллективом вуза.

В настоящее время ВлГУ меняется к лучшему. В 2017 году вуз активно включился в обновление любимого места владимирцев и гостей города - «Патриаршего сада». Теперь там реализуется образовательно-туристический проект федерального уровня, создается выставочное пространство, которое позволит рассказывать об истории древнего Владимира сквозь призму археологических и письменных источников. На базе Владимирского госуниверситета создан Институт туризма и предпринимательства. Уже обучены эксперты, разработаны программы дополнительного профобразования и переподготовки кадров по профессиональным стандартам, что позволит отельерам Владимирской области решать вопросы подготовки к профессиональной аттестации персонала и развития кадрового потенциала в своем регионе.

Немаловажно, что в структуре ВлГУ создан региональный объединённый центр инженерных компетенций и наукоёмких технологий. На его базе уже разрабатываются комплексные инженерные проекты совместно с ведущими промышленными предприятиями Владимирской области.

В ноябре 2017 года начала работать молодежная школа робототехники ВлГУ. А в ближайшее время на базе опорного университета будет открыто объединённое конструкторское бюро совместно с ведущими предприятиями региона, занимающееся конструированием и проектированием новой и усовершенствованной продукции.

По данным мониторинга Высшей школы экономики, в 2017 году ВлГУ вошёл в число университетов, повысивших средний балл ЕГЭ у абитуриентов, выбирающих педагогическое образование. При этом учительскую профессию во Владимирском опорном университете получают студенты из 17 регионов России. В университете открыт Центр инклюзивного образования, развиваются новые прикладные программы подготовки учителей в сотрудничестве с Российской академией образования.

Автор: Владимирская служба новостей