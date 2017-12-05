Владимирская область - культурная столица Чемпионата мира по футболу

В Берлине в Российском центре науки и культуры состоялась церемония открытия «Русского Дома болельщика 2018».

В рамках мероприятия состоялась презентация Владимирской области как культурной столицы Чемпионата мира по футболу. Она позволила гостям со всего мира оценить привлекательность нашего региона для болельщиков во время предстоящего спортивного события.

Как отмечали посетители стенда Владимирской области, туристическая индустрия 33-го региона активно меняется к лучшему, бережно сохраняя богатые традиции древней русской земли. Особое внимание гостей привлекли изделия народно-художественных промыслов со всех уголков Владимирской земли, дизайнерская одежда и украшения ручной работы, а также гастрономическая составляющая презентации.

Автор: Владимирская служба новостей