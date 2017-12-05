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Новости
05.12.2017 10:41

После ДТП от иномарки осталась только груда металла
Серьезное ДТП произошло накануне на проспекте Ленина Владимира. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус под номером 20С. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла. В ДТП пострадал только автомобилист. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Молодой человек был госпитализирован. Однако в больнице он скончался. В автобусе никто не пострадал. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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