После ДТП от иномарки осталась только груда металла

Серьезное ДТП произошло накануне на проспекте Ленина Владимира. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус под номером 20С. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла. В ДТП пострадал только автомобилист. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Молодой человек был госпитализирован. Однако в больнице он скончался. В автобусе никто не пострадал.

Автор: Владимирская служба новостей